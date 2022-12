Ny minister vil strække historisk naturaftale til grænsen

- Retningen i aftalen er rigtig, men min analyse er, at der er brug for markant mere, når det gælder den konkrete opfølgning i de enkelte lande.

Han sætter ikke flere ord på sin analyse og hvilke redskaber, han får med aftalen.

Den historiske FN-aftale landede efter et maratonmøde ved konferencen i canadiske Montreal.

Aftalen har været på vej i fire år og indeholder et mål om at beskytte mindst 30 procent af verdens land- og havområder inden 2030. I dag er tallene henholdsvis 17 for landområder og 7 procent for havområder ifølge AFP.