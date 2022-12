Hendes reaktion kommer, efter at beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fredag har skrevet i en mail til Ritzau, at borgere, der kommer til at arbejde den helligdag, som regeringen vil afskaffe, vil få en form for kompensation. Uden dog at uddybe hvilken form for kompensation.

Til det siger Anja C. Jensen:

- Regeringen ikke skal blande sig i, hvordan der bliver lønnet. Derfor mener vi, at der skal indkaldes til en trepartsforhandling så hurtigt som muligt.

Til januar begynder overenskomstforhandlingerne, OK23. Der er derfor ganske kort tid til, at parterne skal have at vide, hvilken type kompensation der er tale om, hvis de skal kende til den under forhandlingerne.