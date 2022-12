Ritzau ville gerne have spurgt Ane Halsboe-Jørgensen, hvilken form for kompensation der kan blive tale om. Det har dog ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra ministeren fredag.

Pengene, der ville komme som følge af en sløjfet helligdag og et dermed øget arbejdsudbud, skal ifølge regeringen bruges til at finansiere de øgede udgifter, der kommer i forbindelse med, at Danmark de kommende år skal øge udgifterne til forsvaret til to procent af bnp.

Det er en opgave, der med afskaffelsen bliver et fælles ansvar, lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen.