- Det er en opgave, hvor det man skal tænke på, når man står op om morgenen, er at få kommunikeret klart og tydeligt, hvor Socialdemokratiet er, hvad vi synes er vigtigt, og hvordan vi ser på de store udfordringer som inflation, krig i Europa og en klimakrise, som vi har behov for at tackle, siger han.

Christian Rabjerg Madsen var fra februar til maj i år politisk ordfører for Socialdemokratiet, hvorefter han blev udnævnt til indenrigs- og boligminister i den daværende S-regering.

Han var imidlertid ikke at finde på ministerlisten, da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag præsenterede den nydannede SVM-regering.