Løkkes fantasi bliver til virkelighed som ny udenrigsminister

- Jeg skal ikke stå og føre mig selv frem, men jeg er en relativt erfaren politiker. Jeg har været statsminister ad to omgange. Og jeg tror, at jeg på alle mulige måder vil gøre Danmark stor nytte i den her funktion.

Lars Løkke Rasmussen har - ud over at have været statsminister - gjort sig særligt bemærket som sundhedsminister i Anders Fogh Rasmussen (V) regering.

Her var han i front, da kræftpakkerne, som sikrer kræftpatienter hurtig behandling, blev indført, og for strukturreformen, som nedlagde amterne og oprettede regionerne.

Det er også sundhedspolitik og problemer i sundhedsvæsnet med personalemangel og lange ventelister, som han under valgkampen har talt meget om.

- Jeg har talt om rigtig mange ting, og det regner jeg med fortsat at gøre, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg mærker en meget uudtalt bekymring for min livssituation. Om det nu er rigtigt, hvad jeg prioriterer. Og det sætter jeg meget pris på, siger han.

- Hver gang jeg har sat et nyt skib i søen, så har jeg mærket en dyb bekymring for, om det kan komme i havn. Foreløbigt synes jeg, at det går meget godt.