Bertel Haarder, Mette Bock, Joy Mogensen, Ane Halsboe-Jørgensen og nu Jakob Engel-Schmidt.

De seneste seks år har ikke færre end fem politikere fra fire forskellige partier varetaget hvervet som kulturminister. Derfor gør den nye mand på posten klogt i at lytte, før han taler, for han risikerer at blive mødt med en vis skepsis