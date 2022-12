Danmarks nye regerings startopstilling: Her er ministerlisten

22) Ældreminister Mette Kierkgaard (M)

23) Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M)

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed øges antallet af ministerier til 23, hvoraf 11 ministerposter går til Socialdemokratiet, mens Venstre får syv og Moderaterne får fem.

For Moderaterne er tre nuværende folketingsmedlemmer blevet ministre, mens Christina Egelund og Lars Aagard er hentet ind udefra for partiet.

Christina Egelund er tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance fra 2015-2019.

Lars Aagaard er tidligere adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Energi fra 2009 til marts 2022.

Regeringen præsenteres officielt for dronningen på Amalienborg kl. 10, hvorefter ministerholdet forventes at træde ud for at møde offentligheden på Slotspladsen.

Følg live-stream, reaktioner og yderligere detaljer på Jyllands-Postens liveblog her.