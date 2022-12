12/12/2022 KL. 18:05

Medlem af V-hovedbestyrelse med kontant trussel inden møde: »Så må vi jo finde ud af, om vi skal have en ny formand«

Oprøret mod Jakob Ellemann-Jensen når nu nye højder i Venstres bagland. For første gang erklærer et medlem af partiets magtfulde hovedbestyrelse sig parat til at trække støtten til formanden, hvis han dropper en advokatvurdering i minksagen.