Minkavlere vil kigge fremad og have afklaring på erstatning

Brancheforeningen Danske Minkavlere mener, at det er blevet tid til at komme videre fra Minksagen.

Minkavlerne ønsker at komme ”videre med livet”, og det hjælper ikke, ”hvis man bliver ved med at bruge alle kræfterne på at kigge tilbage”.

Det siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, i en skriftlig kommentar til TV 2.