11/12/2022 KL. 18:47

For abonnenter

Borgerlige partier langer ud efter Venstre og Moderaterne: »tillidsbrud« og »en demokratisk fadæse«

Venstre og Moderaterne bakker ikke længere op om en advokatvurdering af minksagen. Dermed smuldrer flertallet for en advokatvurdering. Partier i blå blok kritiserer dem for at sælge ud.