Løkke: Vi kan ikke føde regering, der undersøger statsministeren

Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, siger på vej ind til regeringsforhandlinger søndag, at der skal sættes et værdigt punktum for Minksagen.

Det har han to forslag til. Men de indebærer ikke en advokatvurdering af Mette Frederiksens (S) ansvar, som Moderaterne ellers gik til valg på og kaldte et ultimativt krav.