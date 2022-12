Pia Kjærsgaard modsiger gammel veninde i Messerschmidt-sag

Men det afviser Pia Kjærsgaard fredag i Retten på Frederiksberg, hvor hun er indkaldt som vidne i sagen.

- Er det din opfattelser, at Jeanie Nørhave både taler og forstår engelsk, vil Messerschmidts forsvarer, Peter Schradieck, vide, og svaret fra Pia Kjærsgaard er klart om end noget lavmælt.

- Ja, lyder det fra partiformanden, som blandt andet henviser til en rejse til Taiwan, hvor Jeanie Nørhave, som ifølge Kjærsgaard dengang også var hendes veninde, var med.

- Ved middage med forskellige repræsentanter og møder var hun ikke bleg for at byde ind og for at være med, fortæller Pia Kjærsgaard.