138.000 forsøgte at betale gæld - men fik pengene retur

Cirka 138.000 borgere har i år frem til midten af oktober forsøgt at få slettet deres gæld til det offentlige ved at indbetale beløbet, de skyldte, men derefter oplevet at få pengene retur.

Det skyldes, at Gældsstyrelsen er bagud med at få undersøgt, om den egentligt har lov til at inddrive pengene.

Det skriver Berlingske.