Undersøgelse af top-embedsmands rolle i minksagen bliver stoppet

En redegørelse viste, at netop Henrik Studsgaard meget tidligt vidste, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig, men ikke kommunikerede det til ministeren.

Henrik Studsgaard fortalte under afhøringer i Minkkommissionen, at det ikke var ”top of mind” hos ham at drøfte, hvor hjemlen for aflivningen skulle findes, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget.

Minkkommissionen rettede en særdeles hård kritik af Henrik Studsgaard, da den kom med sin beretning om forløbet før sommerferien.

Kommissionen konkluderede, at Henrik Studsgaard havde begået tjenesteforseelser af sådan en grovhed, at der var grundlag for at drage ham til ansvar.

Efter at have rådført sig med Kammeradvokaten meddelte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at man ville indlede en disciplinærforfølgning af Studsgaard med et tjenstligt forhør.