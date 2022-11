Departementschef fra Minksagen lander direktørjob i kommune

Henrik Studsgaard var centralt placeret, da det tilbage i november 2020 blev besluttet, at alle mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus.

Håndteringen af smittede mink hørte under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.

En redegørelse viste, at netop Henrik Studsgaard meget tidligt vidste, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig, men ikke kommunikerede det til ministeren.

Henrik Studsgaard fortalte under afhøringer i Minkkommissionen, at det ikke var ”top of mind” hos ham at drøfte, hvor hjemlen for aflivningen skulle findes, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget i regeringens koordinationsudvalg på et møde 3. november 2020.