EL frygter studehandel: Vil have gang i undersøgelse af FE-sagen

- Under valgkampen var vi og andre partier ude at sige, at det ville være klogt at sætte gang i en undersøgelse relativt hurtigt, fordi det haster at komme til bunds i de her sager, siger politisk ordfører, Mai Villadsen.

- Jeg kan godt frygte, at det her bliver diskuteret til regeringsforhandlingerne. Partierne har sagt, at alt er på bordet, og derfor synes jeg, at det er endnu klogere at få sat det i gang nu, siger hun.

På formiddagens møde vil Enhedslisten stillet forslag til en vedtagelsestekst, som partierne skal stemme om.