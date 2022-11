Han var her, der og alle vegne i valgkampen. Dominerede de fleste partilederdebatter. Var i centrum for alle spekulationerne om tiden efter valget, alt imens hans parti steg og steg og steg i meningsmålingerne.

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne nærmest sugede spotlyset til sig i valgkampens fire uger.

Men selv om der nu efter valget forhandles om lige præcis det, der har været Lars Løkkes mærkesag nummer ét – nemlig en bred regering hen over midten – synes både spotlyset og interessen for ham at være kraftigt dæmpet.