Den 59-årige Venstre-politiker har siddet i Folketinget i mere end 12 år, og var Danmarks forsvarsminister fra 2004 til 2010.

De seneste tre år har han siddet i Europa-Parlamentet for Venstre, men vendte hjem til folketingsvalget for at styrke partiet i det vestjyske.

Han træder dermed direkte ind og får det overordnede ansvar for Folketinget, lige efter at have skiftet Bruxelles ud med Christiansborg.

»Lad mig understrege, at min dør altid står åben,« sagde han.