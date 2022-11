Lodtrækning: Danmarksdemokraterne får plads i Folketingets ledelse

Præsidiet er valgt for et år ad gangen, og derfor skal den japanske krukke ikke sættes for langt væk, da der sandsynligvis skal trækkes lod igen næste år.

Den japanske krukke var for nogle år siden i en periode blevet væk, men Folketinget fandt den i 2014 på et gavelager før en afstemning. Det menes, at en formand har fået den forærende engang.

Partierne valgte at trække lod forud for mødet i Folketingssalen, som før har været vidne til dramatiske afstemninger.

En af de mest dramatiske afstemninger fandt sted efter valget i 1998, hvor der blev trukket lod om posten som formand, der er aflønnet på samme niveau som statsministeren.

På grund af stemmelighed endte det med en lodtrækning mellem socialdemokraten Birte Weiss og Venstres Ivar Hansen.

Ivar Hansen var fungerende formand, og han skulle derfor trække. Han trak sig selv.