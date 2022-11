Moderaterne skyder med skarpt: Anklager EL for at »bryde en lang demokratisk og parlamentarisk tradition«

Gang på gang har Moderaterne repræsenteret ved formand Lars Løkke Rasmussen og politisk ordfører Jakob Engel-Schmidt smuttet først ind og lidt senere ud af de lokaler, hvor kongelig undersøger Mette Frederiksen i disse dage forhandler om en ny regering.

Gang på gang har de to afvist at udtale sig til pressen. Men nu får en manøvre fra Enhedslisten Jakob Engel-Schmidt til at tage bladet fra munden.