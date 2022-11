Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. I rådet kommer Karen Ellemann til at efterfølge Paula Lehtomäki fra Finland, der har været generalsekretær siden marts 2019.

Rekrutteringsprocessen blev ifølge Statsministeriet ledet af det norske formandskab for Nordisk Ministerråd, og Karen Ellemann blev valgt ved enstemmighed i kredsen af nordiske samarbejdsministre.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) glæder sig over valget:

»Det glæder mig meget, at de nordiske lande er blevet enige om at udnævne Karen Ellemann til ny generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Hun har med sin store erfaring fra det nordiske samarbejde den helt rigtige profil til at stå i spidsen for det nordiske regeringssamarbejde,« udtaler hun i en pressemeddelelse.