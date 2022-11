I indlægget giver hun udtryk for, at det bl.a. er lange møder og mange procedurer, der er med til at spænde ben for partiet og efterlyser en gennemgående modernisering:

»Partiets organisation er groft sagt stadig indrettet til et venstrefløjsparti i 70’erne, hvor interne diskussioner og uendelige ’demokratiske’ processer er vigtigere end at komme ud over rampen,« skriver hun i indlægget.

Den sammenligning er faldet Per Clausen, tidl. medlem af EL’s folketingsgruppe, for brystet. Han er i dag rådmand i Aalborg og sidder i EL’s hovedbestyrelse. I et retweet på et opslag, hvori A4’s redaktør Kristian Madsen begejstret har delt indlægget, skriver Per Clausen således: