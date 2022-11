I valgkampen kunne de borgerlige partier nærmest ikke understrege det nok.

Mette Frederiksens rolle i minksagen skulle underkastes en advokatvurdering for at finde ud af, om hun kunne drages til ansvar for sine handlinger.

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, kaldte det slet og ret for »valgets vigtigste tema«, om statsministeren var hævet over loven. For Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, var en advokatundersøgelse sågar et ultimativt krav til en ny regering.