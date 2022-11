Pernille Vermund ville have anbefalet eksklusion af Thiesen

Men Thiesen ønsker i et Facebook-opslag ikke at undskylde for mere. Hun pointerer, at der er to sider af historien, og at ”der desværre ikke er blevet lyttet til min”.

- Jeg bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget, alt for længe, og som jeg havde svært ved at håndtere selv. Jeg var skrøbelig og sårbar - men der blev desværre ikke lyttet, skrev hun tidligere mandag.

Den udlægning kan Vermund ikke genkende og siger, at partiet har tilbudt hjælp i form af en coach eller anden rådgivning til Thiesen.

- Som sagt har vi haft flere møder med Mette Thiesen. Vi har tilbudt Mette Thiesen hjælp og tilbudt at holde et møde for at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag.