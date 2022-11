- Man kan ikke tage ansvar for at lovgive for alle danskere, når man tydeligvis besidder en så dårlig dømmekraft, at man underlægger sig en kæreste, der er både truende og voldelig, skriver Vermund.

Hun skriver videre, at medarbejderen i partiet måtte på skadestuen efter overfaldet på valgnatten.

Ifølge Vermund har han ”været plaget af chikaner og trusler” i månedsvis.

- Jeg beklager, at det kom der til (at Mette Thiesens meldte sig ud, red.), men jeg må fastholde, at i vores parti vil vi på ingen måde acceptere chikane, trusler og vold. Det er ikke Mette, der er offer i denne sag, skriver Vermund.

Ved valget tirsdag blev Mette Thiesen genvalgt for Nye Borgerlige med 4.357 personlige stemmer i Nordsjællands Storkreds.

I 2017 blev hun første folkevalgte nogensinde for Nye Borgerlige, da hun blev valgt til kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune for partiet.

Klokken 19 afholder Nye Borgerlige hovedbestyrelsesmøde på Christiansborg, hvor Mette Thiesen-sagen blandt andet vil blive drøftet.