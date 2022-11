12 NB-medlemmer kan afgøre Mette Thiesens skæbne i partiet

- Desværre ville Mette Thiesen ikke selv tage ansvar for truslerne og chikanen mod vores medarbejder, til trods for at hun så passivt til, da medarbejderen den søndag blev truet af hendes kæreste, og til trods for, at de intimiderende beskeder over telefon, som indgik på alle tider af døgnet, blev afsendt fra hendes sociale medie, skrev Vermund.

Der blev heller aldrig givet en undskyldning, lød det videre.

Og sagen kan ifølge Vermund få konsekvenser for Thiesens fremtidige medlemskab.

- Vold og trusler er helt uantageligt både i politik og på en arbejdsplads, og derfor har vi i ledelsen taget denne sag dybt alvorligt fra første dag, vi hørte om den, skrev Pernille Vermund.

- Og jeg kommer ikke til at vige tilbage for at drage den rigtige konklusion - også selv om det i yderste konsekvens vil betyde farvel til et centralt medlem af partiet valgt til Folketinget.

Mette Thiesen har ikke udtalt sig om anklagerne fra Vermund. Hun har dog skrevet i en sms til B.T., at hun tager afstand fra sin kærestes opførsel ved partiets valgfest tirsdag.

Hendes kæreste blev her smidt ud efter at have angrebet medarbejderen. Ifølge Vermund havde Thiesen fået at vide, at kæresten ikke var velkommen ved festen grundet de tidligere sager.

Hvis Mette Thiesen i sidste ende ekskluderes af partiet, vil hun stadig beholde sit mandat i Folketinget.