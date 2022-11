Vermund: Mette Thiesen og kæresten har sendt truende beskeder til partiansat

Mette Thiesens kæreste er blevet politianmeldt for overfaldet.

»Det er en ganske alvorlig sag, som jeg ad flere omgange har bedt Mette Thiesen om at tage ansvar for at få løst. Desværre er Mette Thiesen ikke parat til at påtage sig ansvaret. Hun mener tværtimod, at løsningen ligger i at afskedige medarbejderen. Det kommer ikke til at ske. Sådan opfører vi os ikke i Nye Borgerlige. Det er ikke ofret, der skal straffes,« skriver Pernille Vermund i nyhedsbrevet om overfaldet på valgaftenen.

Hun oplyser desuden, at den nyvalgte folketingsgruppe har holdt møde i løbet af formiddagen for at drøfte situationen, og at der er indkaldt til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i aften. Det vil være op til partiets hovedbestyrelsesmøde endeligt at træffe en beslutning om, hvad der skal gøres.

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få fat i Mette Thiesen.