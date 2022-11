Ellemann bløder op og vil ikke længere afvise at gå i regering med Mette Frederiksen

Bagland presser på

Samtidig begynder centrale stemmer i Venstres bagland at tage bladet fra munden.

Vælgerne har talt, og nu bør Venstre »huske at række ud, så vi eventuelt kan komme i spil,« lyder det fra Anni Matthiesen, der har fået flest personlige Venstrestemmer i Sydjyllands Storkreds.

»Jeg går ud fra, at Lars Løkke vil gøre alt for at komme med i en regering. Det vil også klæde vores parti at tage et ansvar. Hvis Lars Løkke er med i en regering sammen med Socialdemokratiet, kan det blive svært for os at stå i Folketingssalen og kritisere vores tidligere statsminister,« siger hun.

»Hvis vi formår at sætte et stort Venstreaftryk, er jeg nok der, hvor jeg tænker, at så bør vi også gå med.«

Hun har også hørt, at formand Ellemann i valgkampen pure har afvist at gå med i en regering over midten.

Men »valget blev, som det blev«, understreger Anni Matthiesen.

»I den situation, som landet er i, tror jeg, at befolkningen kan se noget fornuftigt i at få et økonomisk ansvarligt parti med i en regering. Det vil være et kæmpe plus,« siger hun, der dog har det »svært med at skulle sige ja tak til Mette Frederiksen som statsminister.«

»Der er nogle ting, som vi har det svært med som liberale Venstrefolk. Hvis hun vil statsliggøre mere og mere - og jeg har det også svært med elevfordelingsmodellen. Men hvis det kan pilles væk, vil jeg godt kunne se en fordel i det,« siger Anni Matthiesen.

Også Venstre-profil Preben Bang Henriksen, der har fået flest personlige stemmer for partiet i Nordjyllands Storkreds, erklærer sig åben for, at partiet deltager i en regering over midten.

»Vi slår ikke hånden af nogen,« siger han.

»For mig er det ikke så afgørende, hvilke bogstaver, der sidder sammen i en regering. Det vigtigste er, hvad man bliver enige om at gennemføre,« siger Preben Bang Henriksen.

»Det, der kan tale for, er, at man i højere grad kan holde yderpartierne uden for indflydelse. Det har ikke været rart at se, når de har fået indflydelse - uanset om det har været partierne til højre eller venstre side,« lyder det fra Preben Bang Henriksen, som har hæftet sig ved, at hans partifælle Søren Gade på valgaftenen ikke ville udelukke Venstres deltagelse i en regering over midten.

»Jeg kan kun sige, at på det område ligger jeg nok på linje med Gade,« siger Preben Bang Henriksen.