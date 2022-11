Alternativet afliver flertal for en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i minksagen

Det, der lignede et nyt politisk flertal bag en advokatvurdering af Mette Frederiksens juridiske ansvar i minksagen, forvitrer allerede dagen efter den højdramatiske valgaften.

Så sent som i søndags støttede Alternativet sådan en vurdering af statsministerens rolle i minksagen på linje med de borgerlige partier og Moderaterne, som ultimativt har krævet, at en ny regering skal igangsætte den juridiske vurdering for at »sætte et værdigt punktum«, som Lars Løkke Rasmussen har formuleret det.