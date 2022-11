Undervejs i valgperioden så De Konservative længe ud til stå til fremgang. I august meldte formand Søren Pape Poulsen (S) sig som statsministerkandidat.

Da valgresultat var gjort op natten til onsdag, var partiet gået fra 12 til 10 mandater.

- Vi har tabt én procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater, det er jeg nok den, der er mest ærgerlig over. Det gør rigtig ondt, sagde Søren Pape Poulsen på valgnatten.

Af de 12, der blev valgt for De Konservative ved seneste valg, har Naser Khader og Orla Østerby begge forladt partiet.

Udover Britt Bager og Marcus Knuth fik De Konservative også et nyt medlem af Folketinget fra en lidt uvant kant.

Da Inger Støjberg blev kendt uværdig til at sidde i Folketinget efter Støjbergs dom ved Rigsretten, skulle hendes suppleant findes. Det blev Gitte Willumsen, der ved seneste valg var Venstre-kandidat, men i mellemtiden havde skiftet parti til De Konservative.