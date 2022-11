Det skete i kølvandet på Minkkommissionens hårde kritik af regeringen og dens embedsmænds håndtering af minksagen.

- Vi tog ansvaret på os for at få en ny retning. For at få forandring i Danmark. For at få stoppet etpartiregeringen, for den fik meget hård kritik for sin magtudøvelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg tror, det har kostet, at vi tog ansvaret på os på den måde, som det skete. Men der er sikkert mange analyser af det. Jeg står i hvert fald ved det, vi gjorde. Det var vigtigt, og det var det ordentlige at gøre.

Faktisk risikerer den politiske leder selv ikke at komme i Folketinget som følge af den forventede lavere vælgertilslutning. Det viste en mandatprognose, som valgforsker Kasper Møller Hansen lavede for nylig. En efterfølgende prognose viste dog, at hun sandsynligvis bliver valgt.