Afgående højesteretspræsident skal afhøre embedsmænd om minksag

Oven på hjemsendelsen udtalte Fogde gennem sin bistandsadvokat, at ”vi er uenige og meget overraskede over vurderingen, som vi ser frem til at få prøvet i det videre forløb”.

Henrik Studsgaard var som daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet en central skikkelse i Minksagen, da håndteringen af smittede mink hørte under ministeriets ressort.

En redegørelse viste, at Studsgaard meget tidligt vidste, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig. Men han kommunikerede det ikke til sin minister.

Studsgaard fortalte under afhøringer i Minkkommissionen, at det ikke var ”top of mind” hos ham at drøfte, hvor hjemlen for aflivningen skulle findes, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget i regeringens koordinationsudvalg på et møde 3. november 2020.

Dagen efter tonede statsminister Mette Frederiksen (S) frem på et pressemøde. Her sagde hun, at alle mink skulle aflives.

Thomas Rørdam stopper 1. november som højesteretspræsident efter fem år i embedet, da han falder for aldersgrænsen på 70 år.

Han har været i Højesteret siden 2002, hvor han blev dommer hos landets øverste domstol.

Under rigsretssagen mod Inger Støjberg sidste år var Thomas Rørdam formand for Rigsretten.