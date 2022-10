DA-direktør vil ikke deltage i trepartsforhandlinger om løn

I stedet har regeringen fremlagt syv principper for, hvordan ordningen skal skrues sammen i en trepartsaftale med arbejdsgivere og arbejdstagere.

Regeringen er blevet kritiseret for at fremlægge sine planer med under en uge tilbage af valgkampen før folketingsvalget tirsdag 1. november.

Jacob Holbraad lægger ikke fingre imellem i sin kritik af regeringen. Han mener, at politikerne skal holde sig for gode til at love ekstra lønløft til udvalgte grupper.

- S-udspil er nyt lavpunkt i overbudsvalgkamp, som kan blive alvorligt slag mod velfungerende dansk model på arbejde, skriver han.

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, er anderledes positiv.