Læser spørger, JP svarer: Hvad sker der med de særlige danske krav til træpiller?

En tredobling af priserne har sendt varmeregningen på himmelflugt hos de omkring 100.000 danskere, som har et træpillefyr i hjemmet.

Samtidig har der været stor bekymring for, at der kunne opstå decideret mangel på træpiller denne vinter.

Det har fået en JP-læser til at spørge, hvad der bliver af klimaminister Dan Jørgensens (S) lovede hjælp til borgere, der er afhængige af træpiller for at holde varmen derhjemme.