Kirsten Holm holder K-Bar lukket tirsdag aften. Indehaveren af Københavns ældste cocktailbar kan ikke få folk nok.

Samme problem står tusindvis af danske virksomheder med i industrien, i transporten, på byggepladser, værksteder, lagerhaller, på hoteller og restauranter – stort set alle private brancher kæmper for at finde arbejdskraft for at holde hjulene kørende.