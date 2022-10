Statsminister Mette Frederiksen vil gøre mere for at hjælpe med at afbøde nogle af konsekvenserne af de stigende priser.

Det sagde hun lørdag i en kort tale i Hillerød.

»Det er en ny hjælp, som, hvis den bliver vedtaget, kommer oven i de ca. 10 milliarder, der allerede er afsat,« sagde hun.

I talen sagde statsministeren, at vi først og fremmest skal forsøge at bremse inflationen. Dernæst skal det sikres, at arbejdsløsheden holdes i bund trods pres på økonomien.