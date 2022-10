I stedet skulle de forholde sig til partiets 2030-plan, hvori Kristendemokraterne ikke ønsker at »kompromittere eller begrænse kvindens ret til abort«, men at nedbringe antallet af aborter.

Fredag kunne Berlingske med baggrund i en række lækkede mails så afsløre, at abortspørgsmålet så sent som i foråret var til stor diskussion internt i partiet. Og at Marianne Karlsmose tilbage i foråret ønskede at trække sig som politisk næstformand og medlem af hovedbestyrelsen. Ifølge avisen på baggrund af et »højt konfliktniveau« og i protest mod Kristendemokraternes abortlinje.