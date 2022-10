Politikere og partifolk vejleder i at omgå lov for donationer

Frihedsbrevet har også ringet til alle partiernes hovedkontorer for at tilbyde en anonym donation på 50.000 kroner til selve partiet. Stort set alle partier afviser dog.

Et bredt flertal ønskede i 2021 at skærpe reglerne i kølvandet på Britt Bager-sagen, hvor hun modtog 100.000 kroner anonymt ved at få delt beløbet op.

Det var med et ønske om at gøre det svære at skjule sig som bidragyder. Men reglerne er stadig de samme.

Mediet har gjort brug af Mads Grønlund Dinesen til at foretage opkald om donationer. Han har tidligere fået en dom på to år og seks måneders ubetinget fængsel for blandt andet dokumentfalsk, mandatsvig og bedrageri.