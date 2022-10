Venstre vil lade hammeren falde oftere på plejehjem med svigt

Det udmønter sig i, at partiet foreslår, at der skal arbejdes med at udvikle og rekruttere bedre ledere. Det skal ske igennem praksisnær ledelsesudvikling.

Venstres udspil kommer efter, at en TV 2-dokumentar ifølge eksperter beretter om omsorgssvigt på plejehjemmet Nørremarken i Køge.

Udsendelsen har også resulteret i udspil på ældreområdet fra både Konservative og Dansk Folkeparti - og der er flere lighedspunkter i de tre blå partiers udspil.

For eksempel ønsker de alle, at der kommer plejehjemsbestyrelser på plejehjemmene.

K og V er også enige om, at flere tilsyn skal sikre de ældres tryghed.

Der skal også være åbenhed om de ældres og pårørendes tilfredshed med plejehjemmene, mener Venstre.