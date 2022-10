20/10/2022 KL. 19:00

For abonnenter

I 2020 chokerede Else-sagen, to år efter er det plejehjemmet Nørremarken

For to år siden fik behandlingen af den 92-årige plejehjemsbeboer Else Marie Larsen politikerne til at love forbedringer i ældreplejen. Torsdag gentog historien sig, da TV 2 igen afdækkede »forfærdelige« vilkår på et plejehjem. Men det kan ske igen, er vurderingen.