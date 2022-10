To nordatlantiske valgjokere vil ikke bekende statsminister-kulør

Aaja Chemnitz, som sidder i Folketinget for IA, og som også genopstiller, vil pege på den kandidat, som kan opfylde flest af partiets krav.

- Det er vigtigst at varetage de grønlandske interesser først og fremmest og selvfølgelig sondere det politiske terræn og finde ud af, hvad det er et flertal af de danske vælgere vil. Såfremt vi bliver det afgørende mandat, er vi ikke bange for at bringe det i spil.

Selvom Aaja Chemnitz holder kortene tæt ind til kroppen, lægger hun ikke skjul på, at valget kommer til at stå mellem statsminister Mette Frederiksen (S) eller Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne.