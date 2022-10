Pape vil have straks-tilsyn og ledere væk fra skærmen på plejehjem

Han forestiller sig, at plejehjemsledere ansættes på vilkår, der betyder, at i eksempelvis 25 procent af deres arbejdstid er de en del af den daglige drift.

- Jeg tænker, at når man er inden for det her fag, så ønsker man selvfølgelig at være tæt på de ældre, drage omsorg for dem, og se hvordan ens personale drager omsorg for dem.

Generelt siger Pape, at der skal gøres ”noget radikalt anderledes” på plejehjemmene. Og det handler ”mere om værdier, end det handler om penge”.

- Det er begrænset, hvad det her kommer til at koste for at være helt ærlig, siger han om de ni forslag.

- Jeg vil blive så ked af det, hvis den nye skandale, vi nu skal have rullet op, kommer til at betyde, at en minister går ud og siger, at vi skal sætte flere penge af. I stedet for at tale om værdier, tale om menneskelighed og tale om hjerte for vores ældre.

Af andre tiltag foreslår De Konservative blandt andet oprettelse af plejehjemsbestyrelser og udbredelse af en whistleblowerordning.