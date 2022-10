Socialdemokratiet er også klar til at undersøge Samsam-sag

- Der er brug for en grundig rådgivning af Folketinget, inden det der skal undersøges nærmere tilrettelægges, siger Mattias Tesfaye.

- Jeg vil derfor opfordre partierne til, at vi håndterer det her med den nødvendige alvor, så vi ikke midt i en valgkamp sætter de nødvendige hensyn til efterretningstjenesterne over styr.

Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, har onsdag kaldt det ”ekstremt glædeligt”, at der tegner sig et politisk flertal for at undersøge sagen.

Han mener, at det ”må føre til en løsladelse af Samsam”.

- Han har siddet fem år i fængsel, og det er fem år for meget. Flertallet for en undersøgelse bør betyde, at han straks bliver løsladt. Hellere i dag end i morgen, siger Erbil Kaya.