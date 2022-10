Vermund kalder Løkke radikal og afviser at pege på ham

- Lars Løkke Rasmussen har stiftet et parti med det formål at danne en regering hen over midten. En regering, hvor både De Radikale og Socialdemokratiet indgår. Sådan et projekt kommer vi aldrig til at kunne støtte, siger hun.

Hun pointerer, at Lars Løkke selv har afvist både at danne og pege på en borgerlig regering.

- Man må også tage folk på ordet og i en eller anden udstrækning have tillid til, at de siger det, som de mener. At forestille sig, at han skulle gøre noget helt andet, når han ret resolut har meldt sig ud af den borgerlige opposition, det bliver lidt hypotetisk, siger hun.