Det har udløst jubel og fornyet selvtillid i Alternativet, at to enkeltmålinger i sidste uge sendte partiet over spærregrænsen.

Nye tal viser, at det lille grønne parti med Franciska Rosenkilde i spidsen skal passe på med at glæde sig for tidligt: Kampen for egen overlevelse er langtfra slut endnu.