I bogen langer Findsen også ud efter den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S).

Blandt andet skriver Findsen i bogen om et møde med Bramsen 17. august 2020.

Hun sagde, ifølge ham, at hun var ”med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90”.

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af.

Ved at hjemsende Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes.

Bramsen har fredag til TV 2 News sagt, at hun er underlagt tavshedspligt og dermed ikke kan kommentere sagen.

Bogen kommer ubelejligt for regeringen midt i en valgkamp. Det vurderer Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget.

- Det er skidt for regeringen, at bogen kommer midt i valgkampen. Regeringen er under beskydning. Ting bliver hvirvlet op igen nu, og den kan ikke forsvare sig, så længe sagen kører.

- Det må være utroligt irriterende for regeringen. Det er den bedst mulige timing for Lars Findsen og den værst mulige for regeringen, siger Holstein.