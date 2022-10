14/10/2022 KL. 11:47



Lars Findsen: Beslutningen om at overvåge mig kan ikke være truffet uden Statsministeriet

Spionchef Lars Findsen giver nu for første gang interview, efter han torsdag udkom med en ny bog, der indeholder detaljer om sagen imod ham. Han mener ikke, at beslutningen om at efterforske og overvåge ham kan være opstået i politiet. Den slags skal afstemmes med Statsministeriet, vurderer han.