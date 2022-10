14/10/2022 KL. 16:23

Løkke vil give mere i løn i 2023 og stiller et ultimativt krav

Moderaterne vil give 30.000 kr. til sygeplejersker og andre på sygehusene. Det er et »ultimativt krav«, at der skal laves en redningspakke for sundhedsvæsnet, siger Lars Løkke Rasmussen.