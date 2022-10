Løkke foreslår suspendering af behandlingsgaranti i hele 2023

Da den oprindelige behandlingsgaranti blev indført i 2002, var det med Lars Løkke Rasmussen som sundhedsminister for Venstre.

Ønsket om en suspendering af behandlingsgarantien i et helt år skal dog ikke ses som et ønske om at fjerne den helt i fremtiden, lyder det.

- Behandlingsgarantien er en unik dansk patientrettighed, der står mit hjerte nært og vores partis hjerte nært. Den ønsker vi grundlæggende at værne om, siger Lars Løkke.

- Når jeg foreslår det her, så er det fordi, det er nødvendigt, og fordi vi gerne vil prøve at rette dansk sundhedsvæsen op på en måde, så vi kan genindføre den her unikke rettighed i 2024.

Danske Patienter har tidligere sagt, at det intet løser at fjerne behandlingsgarantien.