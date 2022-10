LA-banner vækker vrede i opgang: »Vi kan kun åbne vinduet 10 centimeter«

Hos Liberal Alliance er man ked af situationen. Det fortæller kampagnechef, Mads Korsholm, i et skriftligt svar.

»Vi er kede af, hvis nogen har følt, at banneret er kommet dem for nært. Vi har derfor besluttet at banneret bliver taget ned igen i morgen, fredag,« skriver han og tilføjer, at yderligere spørgsmål bør stilles til ejeren af ejendommen, City Apartment.

Jyllands-Posten arbejder på at få en kommentar fra City Apartment.